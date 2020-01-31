"Двое граждан РФ Юрий Чернов и Мишель Кварацхелия арестованы полицией Бали за выращивание и продажу марихуаны, им грозит тюремное заключение до 12 лет и штраф в размере $585,7 тыс. Полиция также выяснила, что пара получала семена каннабиса для выращивания от иностранца, который занимался контрабандой. Его уже разыскивают правоохранительные органы", — пишет издание.

По словам начальника полиции Денпасара Рудди Сетавана, российские туристы два года жили в арендованном доме на курорте Джимбаран в Южной Куте. "Каннабис граждане РФ выращивали методом гидропоники под ультрафиолетовыми лампами и собирали урожай марихуаны раз в три месяца", — цитирует его The Bali Times.

Как отмечает издание, полицию на туристов вызвал хозяин дома, когда россияне не пустили его. Кроме того, во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 710 граммов марихуаны, 14 горшков с семенами конопли.

The Bali Times сообщает, что в Индонезии действует очень строгое антинаркотическое законодательство, торговцы приговариваются к длительным срокам тюремного заключения и даже смертной казни.