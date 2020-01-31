"В настоящий момент S7 не получала никаких распоряжений от регулирующих органов о прекращении авиасообщения с КНР. Идею вывозить граждан РФ, находящихся сейчас в Китае, только через Москву мы считаем абсолютно нецелесообразной. Наибольший пассажиропоток россиян сейчас наблюдается в города Сибири и Дальнего Востока", — говорится в сообщении перевозчика.

"Если смотреть на статистику продаж до 20-х чисел февраля, то видно, что количество пассажиров, направляющихся в города Сибири, в два раза превышает аналогичную категорию пассажиров в Москву. В случае если кто-то из пассажиров окажется инфицированным, то количество потенциальных контактов при перевозке с пересадкой в Москве может возрасти", — заявили в S7.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР будет ограничено, при этом сохранятся все прямые китайские рейсы "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), а также все регулярные полеты китайских авиакомпаний в "Шереметьево".

"Имеется 37 китайских и 154 авиационные частоты. Закрываем все, кроме "Аэрофлота", который будет летать регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Еще четыре китайские компании будут продолжать летать на регулярной основе в Москву", — сказала Голикова журналистам. По ее словам, все они будут прилетать в терминал F "Шереметьево".

Россия, по словам Голиковой, попросит КНР оставить слоты российских рейсов, чтобы была возможность возвращать граждан РФ из Китая при их желании. Также РФ предложит Китаю, когда рейсы будут вылетать не из Москвы в Китай "сажать на них китайских граждан, чтобы они могли вернуться". Такой режим будет введен с 1 февраля, добавила вице-премьер.

Помимо "Аэрофлота", регулярные рейсы из РФ в Китай выполняют S7 и "Уральские авиалинии". Из Китая в "Шереметьево" летают Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

Ранее после рекомендаций Ростуризма прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем, полеты остановили в том числе AZUR air, Nordwind и IFly, "Уральские авиалинии". В основном, это были рейсы на привлекательный для туристов остров Хайнань.

Авиакомпании разных стран мира ранее объявили, что в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса приостанавливают или сокращают рейсы в Китай. В частности, полностью отказались от полетов южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau, сингапурская Jetstar Airways, Air Canada. Количество рейсов по китайскому направлению сократили американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific.