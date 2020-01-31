"Несколько членов кабинного экипажа в пятницу после возвращения из Китая в Москву обратились к медикам с симптомами, характерными для коронавируса. Их госпитализировали, им предстоит пройти серию тестов", — сказал источник.

Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован пилот одного из лайнеров, также прилетевший в Москву из Китая.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года в Китае зарегистрировано уже 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.