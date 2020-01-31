"Таранто – первый город в Италии после отдаленных деревень, где вскоре появится возможность приобрести дома за один евро. Как и прежде, обязательным условием станет ремонт этих домов", — пишет портал.

Как отмечает CNN, изначально на продажу будет выставлено 15 полуразрушенных зданий, это произойдет через пару недель. В дальнейшем власти города могут добавить новые дома.

"Наша задача — вдохнуть в Таранто новую жизнь и привлечь туристов, в том числе, круизных. Сейчас население убывает", — цитирует портал советника по историческому наследию города.

Таранто находится на юго-востоке Италии у Тарентского залива. Это административный центр провинции Апулия, важный торговый порт и база ВМС Италии.

Регион Апулия славится своей кухней, каменной архитектурой и прибрежными городами. Тем не менее, он намного беднее ряда популярных у туристов провинций страны.