Как отмечает портал, подобные карты предлагают туристам во многих европейских городах — Берлине, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Вене.

Туристическую карту можно использовать как билет на транспорт, а также посещать с ее помощью культурные события и достопримечательности – обычно со скидками и спецпредложениями.

"Сейчас в Праге можно купить подобные карты, но их выпускают частные компании, и их преимущества ограничены. Ими пользуются около 50 тысяч человек ежегодно", — пишет портал.

В 2019 году пражский аэропорт обслужил в общей сложности 17,8 млн пассажиров – на миллион больше, чем годом ранее. Самым загруженным месяцем стал август, когда услугами воздушной гавани воспользовались почти 2 млн человек.