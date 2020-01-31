"Чтобы защитить себя каждому из нас нужно соблюдать несложные меры. Первое сегодня — не нужно ездить в Китай. Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп... Главное правило: мойте, пожалуйста, руки, держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу", — сказала Попова журналистам.

Она подчеркнула, что при первых симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

"Также надо позаботиться о своих детях и пожилых людях. Особенно о пожилых, потому что для них вирус крайне опасен", — добавила Попова.

Она также отметила, что сейчас в России наступает "гриппозный сезон" и меры профилактики для заболеваний схожи.