В рамках весенне-летнего расписания авиакомпания будет выполнять полеты по этому маршруту три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. В настоящее время полеты выполняются по средам.

Согласно сообщению, весенне-летняя навигация начнется 29 марта 2020 года. В этот же день будет выполнен первый рейс авиакомпании по новому расписанию.

Направление обслуживают самолеты A320.

По информации на сайте аэропорта, в настоящее время полеты по маршруту Краснодар — Тель-Авив (через Стамбул) выполняет также авиакомпания Pegasus Airlines.

"Уральские авиалинии" входят в пятерку крупнейших российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319). Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

АО "Международный аэропорт Краснодар" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" — СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). В 2019 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 11% по сравнению с предшествующим годом — до 4,64 млн пассажиров.