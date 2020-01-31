"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, на основании письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 января 2020 года... руководителям факультетов (филиалов) обеспечить обучение вышеуказанного контингента в соответствии с индивидуальными планами, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий", — говорится в приказе университета.

Уточняется, что каникулы для студентов очной форме для обучения, приезжающих из КНР, продлятся до 2 марта 2020 года.