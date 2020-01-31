"Что касается организованных туров. Сейчас в Хайнане находится, по данным Ростуризма, порядка 2 тыс. 665 наших граждан. Все эти граждане по сроку 4 февраля должны быть возвращены в РФ. Они будут возвращены чартерными рейсами", — сказала Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.

"Карантина для них (поголовно — ИФ) не будет, карантин будет только для тех, у кого будут выявлены какие-то признаки заболевания или повышенная температура", — подчеркнула она.