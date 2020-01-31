По итогам заседания оперативного штаба в пятницу Голикова сообщила, что регулярное авиасообщение с КНР будет ограничено, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов китайских авиакомпаний в "Шереметьево".

Помимо "Аэрофлота", регулярные рейсы из РФ в Китай выполняют S7 и "Уральские авиалинии". Из Китая в "Шереметьево" летают Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

"S7 Airlines еще не получала соответствующих распоряжений от регулирующих органов. Мы следим за ситуацией", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В "Уральских авиалиниях" пока не прокомментировали, как поменяется их расписание.

Ранее после рекомендаций Ростуризма прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем, полеты остановили в том числе AZUR air, Nordwind и IFly, "Уральские авиалинии". В основном, это были рейсы на привлекательный для туристов остров Хайнань.