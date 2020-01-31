"На основе информации нашей пограничной службы мы ограничиваем пересечение для граждан КНР монгольской границы с РФ",- сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.
Сегодня в 16:16
РФ закрывает китайским гражданам доступ через пункты пропуска на границе с Монголией
МОСКВА. 31 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия закрывает доступ граждан КНР в РФ через пункты пропуска по границе с Монголией из-за коронавируса.