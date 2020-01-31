На сайте республиканского правительства в пятницу сообщается, что план предполагает определение медорганизаций для госпитализации зараженных, поддержание запаса противовирусных препаратов, обучение медиков, информирование населения, создание при необходимости мобильных бригад для "активного выявления больных".

Как сообщалось, на госгранице в Крыму усилен контроль из-за распространения коронавируса в мире. Администрации транспортных узлов получили инструкцию по проведению дезинфекции для профилактики заболеваний. Организованы дополнительные инструктажи для экипажей самолетов, поездов, морских судов, пассажирских автобусов.

За последнее время в Крыму обследовали четырех россиян с симптомами ОРВИ, которые посещали Китай. Коронавирус нового типа у них не выявлен.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

В России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.