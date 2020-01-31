По словам Голиковой, между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Ранее Голикова сообщила, что принято решение о начале эвакуации российских граждан в случае их желания из китайского города Ухань и прилегающей провинции Хубэй, где зарегистрирован коронавирус.

"Начинаем эвакуацию российских граждан из Уханя и Хубэя. 300 граждан в Ухани и в Хубэе — 341", — сказала она.

По словам Голиковой, гражданам РФ дадут возможность выбора — остаться в Китае или вернуться, в случае выбора возможности возвращения, они проведут две недели в карантине.

Как сообщалось, в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 мск четверга) с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.