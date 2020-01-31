"Выявлено двое больных коронавирусом в России — в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", — сказала Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

Еще накануне сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом. "Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", — говорилось в распространенном в четверг вечером сообщении Минздрава РФ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars), напомнили в ведомстве.