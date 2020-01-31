"Доставленные сегодня (31 января) скорой помощью в больницу китайские туристы оказались совершенно здоровыми, первичный осмотр не подтвердил заражение коронавирусом", — отметили в департаменте.

Как сообщил заведующий отделом неотложной помощи департамента здоровья Мартин Кадай, скорую помощь китайцам вызвал работник гостиницы, которому показалось подозрительным, что туристы редко выходят из своего номера.

После медицинского освидетельствования туристов отпустили из больницы.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр распространения болезни, один — на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.