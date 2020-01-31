"Природные ресурсы, которые, как я всегда говорю, являются одними из крупнейших богатств России. Вот эта вся нетронутая природа. Но необходимо развивать туристическую инфраструктуру, поскольку многие замечательные места в России труднодоступны", — заявил Эдерер журналистам в Тюмени в пятницу, отвечая на вопрос, что может привлечь туриста из Евросоюза в РФ.

Он также отметил, что непосредственно у Тюменской области есть потенциал в производстве экологически чистой продукции.

"В Евросоюзе все более популярным становится здоровая пища. И у вас есть хороший задел, хорошая индустриальная база", — сказал Эдерер.