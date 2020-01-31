"Обращаем внимание российских туристов, что в связи со вспышкой в Китае коронавирусной инфекции нового типа японские власти предпринимают экстренные меры по предупреждению ее проникновения на территорию страны. Объявлено, что иностранцам может быть отказано во въезде при наличии оснований подозревать у них признаки заражения указанной инфекцией", — говорится в сообщении на странице посольства в соцсети "Вконтакте".

Кроме того, в пунктах пропуска через японскую границу организованы медицинские посты для осмотра тех, у кого диагностированы видимые признаки острых респираторных заболеваний, отмечают в дипмиссии.

"Просим учитывать ужесточение подходов местных властей к въезду на территорию страны при планировании поездок в Японию", — добавили в посольстве.