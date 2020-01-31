Как следует из статистики министерства культуры и туризма страны, в 2019 году Турцию посетило 45 млн иностранных туристов – это на 14,11% больше, чем годом ранее. При этом из России приехало свыше семи миллионов человек – на 17% больше, чем годом ранее. РФ стала абсолютным лидером по числу туристов в Турции с долей почти в 16%.

Ранее турецкие власти сообщали, что по итогам 2019 года ждут 6 млн российских туристов или "чуть больше".

Второе место по числу туристов заняла Германия – 5 млн, следом за ней – Болгария (2,7 млн), Великобритания (2,6 млн) и Иран (2,1 млн).

Наиболее часто в 2019 году туристы посещали в Турции Стамбул (14,9 млн), провинции Анталья (14,65 млн), Эдирне (4,3 млн), Мугла (3,2 млн) и Артвин (2,3 млн).