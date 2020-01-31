"Уже в этом месяце "Аэрофлот" первым из российских авиакомпаний получит самый современный дальнемагистральный лайнер Airbus A350 (...) В салоне бизнес-класса появится барная стойка, что позволит пассажирам свободно общаться, наслаждаясь напитками и снеками", — приводятся в бортжурнале слова Савельева.

Также, по его словам, в бизнес-класс A350 будут установлены кресла типа Suite, "полностью раскладывающиеся в самую широкую и комфортную в своем классе кровать".

Среди других услуг на борту перечисляются: доступ к высокоскоростному интернету, "система развлечений нового поколения, оснащенная современными мониторами высокого разрешения", "демонстрация спортивных трансляций в режиме реального времени".

A350-900 относится к семейству "свершироких" A350 Extra Wide Body, рассчитан на перевозку 325-440 пассажиров в зависимости от компоновки салона.

"Аэрофлот" заказал 22 A350 в 2007 году, в течение 2020 г. ожидаются поставки 11 из них. "Аэрофлот" станет первым российским эксплуатантом самолетов этого типа, в мире на них летают Qatar Airways, гонконгская Cathay Pacific, Singapore Airlines, Finnair.