"С 31 января 2020 года рейсы, вылетающие в Китай и прилетающие из Китая, переводятся в терминал F", — сказали в АО "Международный аэропорт "Шереметьево".

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" информированный источник, перевод всех рейсов на китайском направлении в один терминал связан с усилением мер безопасности авиаузла из-за эпидемии коронавируса в КНР.

Согласно данным онлайн-табло, терминал F будет принимать рейсы авиакомпаний Pegas Fly (по маршруту Москва-Цзинань и обратно), Air China (Москва-Пекин), China Eastern Airlines (Москва-Шанхай), China Southern Airlines (Москва-Гуанчжоу), а также рейсов Аэрофлота в КНР.