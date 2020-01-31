"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. "Китай фактически ввел новые стандарты для действий в таких ситуациях", — пояснил глава ВОЗ.

По его словам, Китай быстро выявил очаг заболевания и начал действовать. Пекин при этом проявил большую транспарентность, охотно делясь данными о вирусе с ВОЗ и международным сообществом в целом.

"Если бы не действия Китая, в мире было бы больше случаев заболевания и смертей от коронавируса", — уверен он.

"Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения", — добавил он, объясняя решение ВОЗ.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию", — подытожил глава ВОЗ.