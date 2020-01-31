"У нас есть все необходимые разрешения от китайских властей для того, чтобы эвакуировать наших сограждан, поэтому в эти минуты самолет бундесвера отправится в Китай", — сообщил Маас.

По словам министра, эвакуировано будет чуть более сотни человек, среди них никто не инфицирован.

"Никто не инфицирован, среди них нет и подозрений на вирус. Чтобы обеспечить безопасность населения в Германии прибывших поместят в карантин на две недели в больнице бундесвера — чтобы удостовериться что нет инфекции, нет заражения", — сказал министр.

Как ожидается, в субботу самолет вернется обратно в Германию. Маас отметил, что власти других стран тоже просили ФРГ забрать их граждан из Китая.

"В настоящий момент ситуация такова, что все места в самолете бундесвера заняты и речь идет только о немецких гражданах", — сказал он.

Маас также сообщил, что ФРГ везет в Китай по просьбе местных властей примерно 10 тысяч защитных костюмов.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр распространения болезни, один — на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя (административный центр провинции Хубэй), зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.