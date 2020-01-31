"В ближайшее время цены на туры в Таиланд и Вьетнам снизятся на 25-30%. На это есть две причины – эпидемия коронавируса и окончание двухнедельного китайского Нового года. Из-за оттока китайских туристов отели, ориентированные на них, вынуждены снижать цены, чтобы обеспечить высокую загрузку. Уже есть предложения за 60 тыс. рублей на двоих из Москвы, например. Не исключено, что российские туристы захотят приобрести туры по этим ценам, особенно те, кто планировал отправиться на отдых в Китай", — считает генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.

Другие участники туррынка также отмечают снижение цен на поездки в Таиланд. "Как правило, высокий сезон в Таиланде приходится на февраль, и отели останавливали продажи из-за стопроцентной загрузки. Сейчас же они, наоборот, снижают цены, скидки достигают 25%", — сказал один из туроператоров.

В пресс-службе туроператора "Интурист" заявили, что отельеры Таиланда рассылают различные спецпредложения со скидками на размещение. "По Таиланду отельеры рассылают спецпредложения, например, предлагают бесплатные ночи: живешь 10 ночей, а платишь за 7 и так далее. Или ты бронируешь отдых на две недели, а платишь за неделю. То есть это скидка 50% именно на длительное проживание. Большинство туристов в Таиланд приезжают из других стран Юго-Восточной Азии, в частности, огромный турпоток из Китая, где бушует коронавирус. Соответственно, отельерам нужно поправить свое положение за счет европейских туристов, в том числе россиян, чтобы дозагрузить гостиницы", — рассказали в пресс-службе компании.

При этом в "Интуристе" отметили, что обвала цен на Таиланд и Вьетнам ожидать не стоит. "Туры не станут намного дешевле, потому что значительную часть стоимости составляет авиаперевозка. И у нас нет предпосылок для снижения цен на нее: не подешевел керосин, налоги не изменились. Но если смотреть по наземному обслуживанию, то цены будут привлекательнее", — подчеркнули в туркомпании.

Минимальная стоимость тура в Таиланд у "Интуриста" с перелетом в феврале на регулярном рейсе – 37 тыс. рублей на человека на неделю при двухместном размещении в отеле 3* с завтраками и от 44 тыс. рублей – на 12 ночей на аналогичных условиях.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Tez Tour сообщили, что цены на февральские туры в Таиланд остались прежними. "Действительно, альтернативными направлениями Китаю стали Турция, Таиланд, ОАЭ. Но стоимость турпакетов в Таиланд не изменилась – от 36,6 тыс. рублей на человека на неделю при двухместном размещении в отеле 3* с завтраками. Перелет включен в стоимость", — пояснили в компании.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

В связи с эпидемией китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за эпидемии коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.

По последним данным Госкомитета Китая по здравоохранению, с 30 декабря зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой "уханьским" коронавирусом, скончались 43 человека. Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр распространения болезни, один — на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из административного Хубэя города Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.