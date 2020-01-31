"С 1 февраля 2020г. с понедельника по субботу для желающих вернуться на территорию Российской Федерации будет организовано бесплатное автобусное сообщение через пункт пропуска Краскино-Хуньчунь", — говорится в сообщении российского генконсульства в Шеньяне, опубликованном на официальной странице "Вконтакте".

Место отправления — пункт пропуска Хуньчунь со стороны китайской границы.

Согласно распоряжению правительства РФ, с 31 января для защиты от нового коронавируса ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Это: Забайкальск (железнодорожный) — Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск (автомобильный) — Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ, Амурзет — Лобэй, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Покровка — Жаохэ, Турий Рог — Мишань, Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь, Махалино — Хуньчунь.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года, жертвами опасной инфекции стало более 200 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса типа nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.