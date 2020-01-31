"Еще до введения этих мер, мы почувствовали отток туристов из Китая. Бронь снималась на целые группы. Конечно, сейчас ситуация будет еще острее, особенно в тех отелях, где китайские туристы были основным сегментом. Это понесет за собой значительные финансовые потери", — сказала Худякова.

Помимо отельного бизнеса, значительное снижение прибыли могут ощутить и магазины сувенирной продукции, а также ювелирные центры и продовольственные рынки.

По данным комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края, в 2019 году регион посетили порядка 39 тысяч иностранных туристов. Среди них преобладают жители КНР, Республики Корея и Японии.

Из товаров народного потребления у иностранных туристов традиционным спросом пользуются продукты питания местного производства, а также косметическая продукция известных российских брендов. В среднем за одну поезду туристы в Хабаровском крае тратят около 300 долларов США.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства РФ, с 31 ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Это: Забайкальск (железнодорожный) — Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск (автомобильный) — Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ, Амурзет — Лобэй, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Покровка — Жаохэ, Турий Рог — Мишань, Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь, Махалино — Хуньчунь.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года. С начала вспышки жертвами опасной инфекции стало более 200 человек.