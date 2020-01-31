"На ней будет представлен китайский фарфор конца XIX — середины XX века, переданный в дар музею скульптором Мансуром Якубовым", — сказала собеседник агентства.

По его словам, выставка, которая получила название "О птичках и не только", будет приурочена к уже традиционно отмечаемому в Ростовском кремле Дню жаворонка.

Посетители экспозиции смогут увидеть напольные вазы и декоративные панно, расписанные по характерным для китайской живописи принципам любования природой, символизма изображения.

"На выставке можно будет полюбоваться экзотическими птицами, фантастическими цветами, трогательными жанровыми сценами", — отметили в музее.

Всего будет представлено 13 крупногабаритных фарфоровых изделий.

Выставка откроется 11 февраля и продлится до конца апреля.