"В 2019 году Дубай принял рекордные 16,73 млн иностранных туристов, в том числе благодаря росту турпотока из Китая, России и Омана. Турпоток вырос на 5,1% по сравнению с годом ранее", — сказали в пресс-службе.

Чаще всего в 2019 году эмират посещали путешественники из Индии – почти 2 млн человек. Следом за ними – туристы из Саудовской Аравии (1,6 млн) и Великобритании (1,2 млн). Путешественники из Омана заняли четвертое место (свыше 1 млн гостей, турпоток вырос на 24%).

На пятом месте – китайские туристы (989 тыс. человек, +15,5%), на шестом – россияне (728 тыс., +7,4%).

"В совокупности Россия, страны СНГ и Восточной Европы обеспечили 9% от общего туристического потока в эмират с 1,6 млн посетителей. В свою очередь Западная Европа продолжает оставаться среди лидирующих рынков с долей 20% и 3,4 млн туристов", — отметили в пресс-службе.

Вклад туризма в ВВП эмирата в 2019 году составил 11,5%. По итогам 2020 года, когда в Дубае пройдет всемирная выставка-ярмарка Expo 2020, в эмирате ждут до 20 млн иностранных гостей.