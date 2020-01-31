"Конструкции перевезут на склады, где специалисты комплекса городского хозяйства подготовят их для украшения столицы к следующему Новому году", — сказал Бирюков.

Он напомнил, что в центре и округах столицы было установлено более 300 новогодних елей. Некоторые впервые были украшены корпоративной символикой предприятий комплекса городского хозяйства: АО "ОЭК", АО "Мосгаз", ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Гормост", ГУП "Москоллектор", ГУП "Мосводосток".

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин учел пожелания горожан и принял решение продлить московский фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января.