Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй — эпицентр распространения болезни, один — на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из административного Хубэя города Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

В Гонконге число больных новой пневмонией достигло 12, в Макао — семи, на Тайване — девяти.