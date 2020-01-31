"За период мониторинга выявлено 236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 31 заболевшего — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 26 — грипп А, 14 — грипп В, 7 — парагрипп, в 8 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 12 -х заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Государственной комиссии здравоохранения, в Китайской Народной Республике (КНР) на 20:00 30 января зарегистрировано 9720 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 25,6% (1984). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (5806). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,7% — в тяжелой (1527). Летальность составляет 2,2 % (213 случаев). Отслежено 113579 контактных лиц, 102427 находятся под наблюдением.

Подтверждено 102 случая завоза нового коронавируса в 19 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ).