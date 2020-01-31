"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автодорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи", — сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

Он отметил, что отдыхающим необходимо воздержаться от восхождений в опасные районы и придерживаться правил личной безопасности.

"Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия предупреждения не вывозить туристов в высокогорье, руководителям организаций, которые работают в лавиноопасных районах, принять меры безопасности", — добавил собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что лавиноопасная ситуация сохранится в горах до конца дня 2 февраля.