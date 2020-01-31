"Рейс прибыл, на борту 184 пассажира. Им измерили температуру в самолете. Все они здоровы, сейчас еще анализы сдают на границе на всякий случай", — сообщил представитель авиакомпании Nord Star Евгений Жураковский.

Он отметил, что у некоторых туристов уже закончилась путевка, а кого-то вывезли раньше, так как компания "Русь-тур", единственный на Дальнем Востоке туроператор на этом направлении, вывозить с острова всех туристов из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

"Это единственная группа туристов из Приморья, отдыхавших в Санья", — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, вспышка коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года. С начала вспышки жертвами опасной инфекции стало более 200 человек.