"Самолет, летевший из Саньи, утром в пятницу отправлен на запасной аэропорт Хабаровска. Он там приземлился и пассажиры (120 человек — сахалинцы, 200 человек — из Санкт-Петербурга) в аэропорту Хабаровска проходят все пограничные и таможенные процедуры, термометрию. В 17:00 хабаровского времени (10:00 мск) самолет вылетит в Южно-Сахалинск", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сахалинские пассажиры выйдут в аэропорту Южно-Сахалинска, остальные — на этом же самолете в пятницу вылетят в Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Azur air приостанавливает прямые чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Санью (о. Хайнань, КНР), а также из других регионов РФ в Санью "до стабилизации ситуации с коронавирусом в Китае".

В кратчайшие сроки эта авиакомпания планирует вывезти в РФ отдыхающих российских граждан с острова Хайнань.