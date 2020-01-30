"В 2019 году Хорватию посетили 21 млн интуристов, это на 5% больше, чем годом ранее. Рост числа туристов как общий, так и по отдельным рынкам. Из РФ зафиксировано 154 тыс. прибытий, это на 15% больше, чем в 2018 году. Российские туристы для нас это очень дорогие гости, они обычно отдыхают дольше, чем другие и больше тратят. Поэтому мы очень рады, что Хорватия становится для них все более привлекательным направлением. Это связано, в первую очередь, с улучшением транспортной инфраструктуры, расширением гастрономического предложения. Мы развиваем гастрономическая карту Michelin, Хорватия связана авиасообщением почти со всем миром. На основе этих преимуществ и ряда других моментов мы занимаем 27 место в мире среди стран, популярных у туристов", — рассказал он, выступая на конференции, посвященной Дню хорватского туризма в России.

По словам Станичича, в Хорватии у иностранцев пользуется популярностью оздоровительный туризм. "В основном курорты находятся в прибрежных зонах. В прошлом году Минздрав страны даже принял законодательные нормы по инвестированию в оздоровительный туризм и его продвижению в центральной части страны. Также мы проводим маркетинговые компании на 23 туристических рынках. Сейчас Хорватия входит в топ 15 оздоровительных направлений в мире", — подчеркнул он.

Также глава HTZ отметил растущий интерес туристов к яхтингу в Хорватии, гастротуризму.

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, спрос на туры в Хорватию у российских туристов по акциям раннего бронирования вырос на 20-22%. "В декабре у нас стартовали продажи туров по акциям раннего бронирования, цены были примерно на 30-35% ниже, чем стоимость аналогичных туров весной или летом. Спрос на Хорватию вырос, по предварительной оценке, на 20-22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на значительный рост интереса, расширение полетной программы из России в Хорватию на лето 2020 года не планируется", — сообщила она.

Эксперт сказала, что полеты будут выполняться по-прежнему из Москвы и Санкт-Петербурга, но туроператоры планируют поездки в Хорватию для туристов из регионов со стыковкой в столице. "Для того, чтобы региональные полетные программы заработали, а спрос к Хорватии сместился в регионы, необходимо решить вопрос с визовыми центрами, которых не так много. Не исключено, что это одна из причин заминки с полетами", — считает Ломидзе.

В свою очередь, председатель Ассоциации Хорватских турагентств (UPHA) Томислав Файн пояснил, что Хорватия — член Евросоюза, поэтому субсидирование чартерных рейсов из России невозможно. "Но у нас есть программа, которая касается стратегических проектов, в ее рамках мы можем оказывать помощь в увеличении числа рейсов. В этом году количество рейсов из Москвы и Петербурга вырастет, кроме того, мы возьмем на контроль проблему с визовыми центрами. В целом мы надеемся, что турпоток из РФ через два года вырастет до показателей, которые были до появления шенгенских виз ", — заключил он.