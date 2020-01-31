При этом в министерстве указали на опасность дальнейшего распространения коронавируса и напомнили, что ранее аналогичные рекомендации в отношении поездок в Китай озвучили США и ряд других стран.

Ранее японские власти, напоминает AP, ограничивались рекомендацией не ездить в Ухань — эпицентр распространения вируса — и в другие города провинции Хубэй.

В пятницу в Японию прибыл третий авиарейс с эвакуированными из Уханя японцами — более 190 человек. До этого Япония вывезла на двух рейсах еще 416 человек.

В самой Японии отмечены 14 случаев заболевания коронавирусом, в том числе два предполагаемых случая, когда заболевание передавалось непосредственно от человека к человеку.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.