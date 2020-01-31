Конте также объявил о выявлении первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом в Италии. Речь идет о двух китайских туристах. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, который находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирус мог быть у одного из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.