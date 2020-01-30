Лайнер будет в карантине до тех пор, пока не поступят официальные результаты, отмечает газета La Repubblica.

Круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

Анализы направили в одну из римских больниц. Китайскую пару изолировали от остальных туристов, они находятся в медицинском блоке лайнера.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.