"Нам только что разрешили высадить 1140 человек с Costa Smeralda, у которых круиз завершился", — заявил комендант порта Винченцо Леоне.

Такое решение в администрации порта приняли после консультации с медиками, отмечают итальянские СМИ. Однако мэр города Эрнесто Тедеско выступил против.

Срочно приехавший в порт на своем Fiat 500 мэр вышел из автомобиля и начал кричать на руководство порта, обвинив их в безумии, отмечают итальянские СМИ.

"Вы сошли с ума? Кто разрешил высадку? Я всех вас отправлю в прокуратуру, если кого-то отпустите с судна — вы делаете это на свой страх и риск", — сказал градоначальник.

По данным газеты Il Mattino, Тедеско заявил, что до того, как появятся "конкретные новости", он не позволит высадку пассажиров с Costa Smeralda, чтобы "защитить здоровье населения".

Круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

Анализы направили в одну из римских больниц, результаты ожидаются в четверг вечером. В настоящее время китайскую пару изолировали от остальных туристов, они находятся в медицинском блоке лайнера.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.