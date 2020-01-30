Рекомендация содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека в декабре прошлого года.

В перечне рекомендовано обеспечить создание музея на территории памятника истории — памятного места "Бутовский полигон" при участии Московской патриархии в срок до 30 октября 2020 года. Ответственные за выполнение рекомендации главы регионов — Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

В том же перечне содержится поручение Государственной Думе рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих определение понятия "место массовых захоронений" и регулирование деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий.