"Мы получили уведомления от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Мы ожидаем еще три рейса авиакомпаний "МАУ" и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай на протяжении месяца не планируется", — сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Струк добавил, что все сотрудники аэропорта полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"С 23 января аэропорт работает в усиленном режиме. Все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция мест пребывания пассажиров из Китая, также установлено специальное место для сдачи средств защиты", — сказал он.

В свою очередь и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, что на Украине запустят правительственную "горячую линию" для консультации врачей относительно течения и профилактики нового коронавируса.

"Сегодня была протестирована правительственная горячая телефонная линия и в ближайшем времени мы сможем запустить ее для проведения консультаций. Она будет работать на национальном уровне, в первую очередь, для специалистов лечебной сети и для врачей-эпидемиологов, чтобы мы могли координировать все необходимые превентивные мероприятия и предоставлять необходимую помощь на региональном уровне. В дальнейшем планируется ее расширение для граждан Украины", — сказал он.

Кузин также отметил, что ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования.

По его словам, на заседании оперативного штаба, которое состоится позднее в четверг, планируется рассмотреть потребность регионов в средствах защиты и утвердить маршрут пациентов с подозрением на коронавирус.

Кузин подчеркнул, что бюро ВОЗ расширило до 11 количество референс-лабораторий и средний период ответа при подтверждении составляет два-три дня.