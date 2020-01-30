"Сочинские полицейские задержали пассажира авиарейса Москва-Сочи, который во время полёта ходил по салону, выражался нецензурной бранью и скандалил с окружающими, а также отказывался выполнять законные требования командира воздушного судна, создавая угрозу безопасности полета", — сообщает пресс-служба УТ МВД России на транспорте в четверг.

Установлено, что дебошир находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

На нарушителя составлен административный протокол по ст.6.9 (потребление наркотических средств или психотропных веществ) и ч.6 ст.11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте).