"Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их насчитывается 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного содействия россиянам на месте", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В посольстве добавили, что держат вопрос на контроле.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тыс. пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса.

Как сообщила в четверг британская телерадиокорпорация BBC, у китайской пары, находящейся на борту, наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем проводится проверка на возможное наличие коронавируса.

Costa Smeralda ранее проследовал через Марсель, Барселону и Майорку.

Всего с декабря 2019 года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались 170 человек.