Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылет из Перми — в 07:25, прибытие в Минеральные Воды — в 08:20. Вылет в обратном направлении — в 09:10, прибытие в Пермь — в 14:10. Время указано местное для каждого аэропорта.

В настоящее время прямое авиа- и железнодорожное сообщение между городами отсутствует.

"Азимут" — региональный авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс компания выполнила в сентябре 2017 года, в 2018 году она перевезла 700 тыс. человек. Сейчас в парке компании — 11 "суперджетов" (все поставлены по контрактам с ГТЛК), к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до 16 лайнеров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициарами "Азимута" являются пенсионер Владимир Скоч (отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, партнера Алишера Усманова) и Виталий Ванцев. Скоч и Ванцев также контролируют московский аэропорт "Внуково".