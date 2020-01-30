"Число посетителей исторических памятников в регионе, в том числе древнего Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса, Шоанинского и Сентинского храмов за минувший год выросло в 1,6 раза", — сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

В целом, с момента создания указом главы Карачаево-Черкесии "Аланского христианского центра на Северном Кавказе" в 2017 году, число туристов, посещающих историко-архитектурные и археологические объекты республики, выросло в 4 раза.

Рост турпотока, по мнению специалистов, связан с комплексной работой по популяризации историко-архитектурных объектов республики, расширению экспедиционной и экскурсионной работы с туристами.