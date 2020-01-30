"Мы надеемся, что к 2021 нам подтвердят возвращение судна (Princess Maria, она же Moby Dada — ИФ) на Балтику. Сейчас оно работает в Средиземном море и осуществляет перевозку пассажиров между курортами Италии. Маршруты для него (второго судна — ИФ) проработаны", — сказал он, уточнив, что возращение данного парома — не единственный вариант пополнения парка паромов оператора на Балтике.

Котенев отметил, что также в планах оператора была проработка маршрута в Калининградскую область и порты Германии, но пока Moby SPL не получил подтверждения готовности инфраструктурных порта "Пионерский" в регионе. "Около полугода нам нужно, чтобы подготовиться к заходу в порт "Пионерский" с момента подтверждения готовности инфраструктуры данного порта. В расписании 2020 года судозаходов в Калининград нет", — добавил он.

В активе оператора находится один паром — Princess Anastasia. В настоящее время судно находится на ремонте, который завершится ориентировочно 6-10 марта текущего года, после чего начнутся его испытания и 16 марта паром вернётся в Петербург, отметил гендиректор компании.

По словам Котенева, старт первого в текущем году круиза намечен на 21 марта 2020 года. В текущем году оператор планирует пассажиропоток на уровне 335 -340 тыс. человек, что примерно на 10% выше показателя прошедшего года.

Паром Princess Anastasia курсирует между Санкт-Петербургом, Стокгольмом, Таллином и Хельсинки. В 2020 году судно также совершит два судозахода в Ригу: 2 мая и 11 мая. Судно было построено в 1986 году. Его длина 177 метров, а ширина 33 метра. Владельцем судна является компания Moby SPL, созданная в 2016 году после объединения российской фирмы Peter Line и итальянской Moby Lines. Портом приписки является Неаполь (Италия).

Международный паромный оператор Moby SPL создан осенью 2016 года путем слияния компании St.Peter Line и итальянского паромного оператора Moby S.p.A для обслуживания паромного сообщения в Балтийском море.