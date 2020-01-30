"Самолет из Симферополя приземлился в "Домодедово" несколько минут назад. После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", — сказал источник.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента.

"В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", — сказали в пресс-службе.

Между тем, информированный источник сообщил, что неадекватная пассажирка заблокировала проход между рядами.

"В руках у женщины сумка. Она громко утверждает, что внутри якобы находится взрывное устройство. Она не подпускает к себе членов кабинного экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляет", — сказал источник.