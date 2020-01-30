"Российские туристы, которые хотели поехать в Китай, возможно выберут другие направления Юго-Восточной Азии – Таиланд, Вьетнам. Но летом там несезон, а в ближайшее время бронирования этих стран будут чуть ниже, поскольку люди ожидают развития событий с эпидемией коронавируса в соседнем Китае", — пояснила она.

По словам Ломидзе, туроператоры сообщают о высоком спросе на туры по акциям раннего бронирования. "На середину января спрос на туры в среднем по всем рынкам вырос на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярные направления у россиян по акциям раннего бронирования – Турция, Греция и Кипр", — пояснила эксперт.