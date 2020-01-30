"После оценки ситуации в El Al принято решение приостановить все полеты в Китай до 25 марта", — говорится в заявлении авиакомпании.

Издание отмечает, что руководство авиакомпании приняло такое решение после того, как ряд ее сотрудников, опасаясь заражения коронавирусом, отказались лететь в Китай.

Тем не менее, как ранее сообщало издание "Джерузалем пост", авиарейс в четверг из Пекина в аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив) должен пройти по расписанию.

Кроме того, китайская авиакомпания Hainan Airlines заявила, что приостановила полеты из Тель-Авива в Пекин до 28 марта.

Ранее авиакомпании разных стран объявили, что в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса приостанавливают или сокращают полеты в Китай.

В частности, полностью отказались от перелетов в КНР южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau, сингапурская Jetstar Airways, канадская Air Canada.

Число рейсов на китайском направлении сократили такие авиакомпании, как United Airlines и Cathay Pacific Airways.

В среду также стало известно, что British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.