"МИД России уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Распоряжение об ограничении движения через 16 пунктов пропуска на границе с КНР подписано в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции.