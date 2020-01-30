Документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Минтрансу России совместно с погранслужбой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с Китайской Народной Республикой согласно приложению", — говорится в распоряжении.

В приложении к документу перечисляются 16 пунктов пропуска.

Это: Забайкальск (железнодорожный) — Маньчжурия (железнодорожный)Ю, Забайкальск (автомобильный) — Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ, Амурзет — Лобэй, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Покровка — Жаохэ, Турий Рог — Мишань, Пограничный (железнодорожный) — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь, Махалино — Хуньчунь

Органам исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых расположены эти пункты пропуска, поручается оказывать содействие федеральным властям в организации и проведении работы, связанной с выполнением данного распоряжения, а также проводить разъяснительную работу среди населения.